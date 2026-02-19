Стартовая цена Рижского вокзала на торгах составит 4 млрд рублей

Фото: depositphotos/VLADJ55

Стартовая стоимость здания Рижского вокзала на торгах оценивается в 4 миллиарда рублей, заявила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская.

"Информация о торгах также будет у нас на сайте представлена. Планируем в районе марта объявиться, сроки точные будут тоже представлены на сайте", – цитирует ее ТАСС.

Ранее продажу здания поддержало правительство России. Уточнялось, что вокзал, который имеет статус объекта культурного наследия, давно не используется по назначению. Предполагается, что после продажи здесь появится новая общественная площадка.

В РЖД выражали надежду, что Рижский вокзал и прилегающая к нему территория позволит не только развивать город, но и расширять историю железной дороги.

