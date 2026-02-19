Форма поиска по сайту

19 февраля, 10:42

Мэр Москвы

Собянин поблагодарил городские службы за работу по уборке аномальных снегопадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников городских служб за работу в период сильных снегопадов. Об этом он написал в своем канале на платформе MAX.

По его словам, зима в этом году бьет рекорды, а количество осадков значительно превышает климатическую норму. Только за 19 февраля может выпасть более 70% от месячной нормы, при этом снегопад продлится в течение дня, ночи и следующего дня.

Мэр добавил, что с начала января к ликвидации последствий непогоды задействованы все городские службы, включая коммунальные и инженерные подразделения.

"Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", – отметил Собянин.

Снежный циклон "Валли" накрыл Москву. Пик непогоды ожидается с 09:00–10:00 до 16:00–17:00. Затем интенсивность осадков снизится, однако полностью снег прекратится лишь к утру 20 февраля. Уже к утру 19 февраля сугробы выросли на 6–7 сантиметров – с 43 до 49 сантиметров.

В связи со снегопадом, метелью, гололедицей и усилением ветра Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе. Он будет действовать до 00:00 20 февраля.

Городские службы приступили к ликвидации последствий циклона. Рано утром была проведена сплошная механизированная уборка проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков циклы уборки повторяются.

Жителей столицы также предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта. Из-за сложных погодных условий отдельные маршруты могут оперативно корректироваться.

В настоящее время из-за непогоды 19 рейсов отменено в аэропортах Московского региона.

мэр МосквыпогодаЖКХгород

