Министру культуры Башкирии вменяются взятка и растрата

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Министру культуры Башкирии Амине Шафиковой вменяются статьи УК России о получении взятки в особо крупном размере и растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поступившие в Басманный суд Москвы документы.

"Поступило ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", – указано в материалах дела.

Шафикову задержали утром 18 февраля. В этот же день с ней начали проводить процессуальные действия.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в размере 37 миллионов в отношении исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.

По данным правоохранителей, он получил средства от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и обеспечение подписания госконтрактов на строительство дорог. В 2025-м суд приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы.