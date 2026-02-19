Форма поиска по сайту

19 февраля, 12:13

Город

Более 3 тыс сотрудников метро Москвы привлечены к уборке снега около станций

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Более 3 тысяч сотрудников столичного метрополитена задействованы в уборке снега на территориях около станций. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вице-мэр уточнил, что сотрудники метро круглосуточно очищают пути депо: убирают снег с рельсов и стрелочных переводов. Каждый участок проверяется и приводится в порядок, чтобы поезда выходили на линии строго по графику.

Кроме того, в городе убирают снег с трамвайных путей, стрелочных переводов и остановок. Специалисты путевого хозяйства, клинингового центра и водители трамваев делают все возможное для стабильной и безопасной работы транспорта. Ежедневно проверяется техническая готовность вагонов к работе в зимних условиях, уточнили в департаменте.

Также проводится контроль за дорожной обстановкой и состоянием инфраструктуры наземного транспорта. В случае необходимости оперативно отправляются заявки в городские службы для уборки снега на проблемных участках, в том числе на остановках и разворотных площадках автобусов и электробусов.

Уборка снега и наледи ведется на станциях МЦД. Путевые и технические бригады работают круглосуточно. Они очищают пути и стрелочные переводы и контролируют состояние оборудования.

Уточняется, что совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК), компанией "Аэроэкспресс" и Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией (МТППК) ведется дополнительная подготовка и обработка поездов.

Перед рейсом специалисты контролируют температуру в вагонах, работу систем отопления, состояние дверей и окон. Также в составах регулярно проводится уборка. Депо перевели на усиленный режим, увеличили число осмотров и технических проверок.

Более того, снег убирают и на всех столичных автовокзалах. Рабочие очищают перроны и площадки для посадки пассажиров.

Сильный снегопад обрушился на Москву 19 февраля. Городские службы уже провели механизированную уборку проезжей части и тротуаров, дополнительно обработав их противогололедным материалом. Работы будут повторяться по мере выпадения осадков.

Дептранс призвал горожан уступать дорогу спецтехнике и не препятствовать ее работе во время снегопада.

Москву накрыл циклон "Валли"

