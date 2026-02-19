Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 12:39

Общество

Высота снежного покрова в Москве приблизится к экстремальным значениям 20 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова в столице приблизится к экстремальным значениям к 20 февраля, рассказала в беседе с Москвой 24 ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

Синоптик объяснила, что высота снежного покрова в Москве определяется по данным главной климатической станции города – ВДНХ. По состоянию на утро четверга, 19 февраля, там зафиксировали 49 сантиметров снега.

В течение дня ожидается еще от 7 до 15 миллиметров осадков в виде сильного снега, местами с метелью, снежными накатами и заносами, а ночью добавится еще 2–4 миллиметра.

"Таким образом, высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет: на 20 февраля рекорд для ВДНХ составляет 64 сантиметра. Снегопад будет идти весь день, затем ослабеет", – сказала синоптик.

Вместе с тем 21 февраля прогнозируется небольшой снег, а 22-го ожидается облачная погода с прояснениями и без значительных осадков.

Однако снегопады в столице возобновятся уже 23–24 февраля. Они придут в город с западным циклоном, который принесет оттепель. Тем не менее эти осадки будут менее интенсивными.

Температура 19 и 20 февраля будет оставаться на 5–6 градусов ниже климатической нормы, а к 24 февраля она приблизится к привычным значениям.

"Что касается прогнозов о ранней весне, все зависит от того, что понимать под этими словами. Если речь о метеорологической весне, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через ноль, она наступит не раньше середины марта", – добавила специалист.

На Москву обрушился снежный циклон "Валли". Пик снегопада будет сохраняться в столичном регионе до 17:00. Затем снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру 20 февраля.

В связи со снегопадом, метелью, гололедицей и усилением ветра Гидрометцентр России объявил в столице и Московской области оранжевый уровень погодной опасности. Он будет актуален до 00:00 20 февраля.

Городские службы уже приступили к ликвидации последствий снегопада. Рано утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков циклы уборки повторяются.

Циклон "Валли" принес обильный снегопад в столицу

Читайте также


обществопогодагородэксклюзив

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика