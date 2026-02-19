Высота снежного покрова в Москве приблизится к экстремальным значениям 20 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова в столице приблизится к экстремальным значениям к 20 февраля, рассказала в беседе с Москвой 24 ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

Синоптик объяснила, что высота снежного покрова в Москве определяется по данным главной климатической станции города – ВДНХ. По состоянию на утро четверга, 19 февраля, там зафиксировали 49 сантиметров снега.

В течение дня ожидается еще от 7 до 15 миллиметров осадков в виде сильного снега, местами с метелью, снежными накатами и заносами, а ночью добавится еще 2–4 миллиметра.

"Таким образом, высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет: на 20 февраля рекорд для ВДНХ составляет 64 сантиметра. Снегопад будет идти весь день, затем ослабеет", – сказала синоптик.

Вместе с тем 21 февраля прогнозируется небольшой снег, а 22-го ожидается облачная погода с прояснениями и без значительных осадков.

Однако снегопады в столице возобновятся уже 23–24 февраля. Они придут в город с западным циклоном, который принесет оттепель. Тем не менее эти осадки будут менее интенсивными.

Температура 19 и 20 февраля будет оставаться на 5–6 градусов ниже климатической нормы, а к 24 февраля она приблизится к привычным значениям.

"Что касается прогнозов о ранней весне, все зависит от того, что понимать под этими словами. Если речь о метеорологической весне, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через ноль, она наступит не раньше середины марта", – добавила специалист.

На Москву обрушился снежный циклон "Валли". Пик снегопада будет сохраняться в столичном регионе до 17:00. Затем снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру 20 февраля.

В связи со снегопадом, метелью, гололедицей и усилением ветра Гидрометцентр России объявил в столице и Московской области оранжевый уровень погодной опасности. Он будет актуален до 00:00 20 февраля.

Городские службы уже приступили к ликвидации последствий снегопада. Рано утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков циклы уборки повторяются.