В "Аптекарском огороде" зацвело денежное дерево

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Денежное дерево, также известное как толстянка и Crassula ovata, зацвело в Суккулентной оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба сада в телеграм-канале.

Уточняется, что событие уникально по нескольким причинам. В естественной среде растение зацветает в более прохладный и сухой сезон – смена условий стимулирует образование бутонов.

Кроме того, дерево относится к CAM-растениям. Это значит, что его устьица открываются ночью, что помогает экономить влагу в дневное время. Вдобавок к этому в комнатной культуре добиться цветения удается не каждый год – для этого необходимы яркое освещение и прохладная зимовка.

Сейчас растение покрыто нежными бело-розовыми цветками в форме звезд. Цветение продлится недолго, поэтому посетителям рекомендуют не упустить редкую возможность увидеть его своими глазами. Согласно примете, цветущее денежное дерево считается символом достатка и благополучия.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела экзотическая глициния, известная как вистерия. Гости сада могут увидеть редкий камерный момент. В теплом климате лиана достигает 20 метров и способна гнуть металлические опоры, поэтому ее обрезают дважды в год.