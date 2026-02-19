Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 16:56

Город

В "Аптекарском огороде" зацвело денежное дерево

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Денежное дерево, также известное как толстянка и Crassula ovata, зацвело в Суккулентной оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба сада в телеграм-канале.

Уточняется, что событие уникально по нескольким причинам. В естественной среде растение зацветает в более прохладный и сухой сезон – смена условий стимулирует образование бутонов.

Кроме того, дерево относится к CAM-растениям. Это значит, что его устьица открываются ночью, что помогает экономить влагу в дневное время. Вдобавок к этому в комнатной культуре добиться цветения удается не каждый год – для этого необходимы яркое освещение и прохладная зимовка.

Сейчас растение покрыто нежными бело-розовыми цветками в форме звезд. Цветение продлится недолго, поэтому посетителям рекомендуют не упустить редкую возможность увидеть его своими глазами. Согласно примете, цветущее денежное дерево считается символом достатка и благополучия.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела экзотическая глициния, известная как вистерия. Гости сада могут увидеть редкий камерный момент. В теплом климате лиана достигает 20 метров и способна гнуть металлические опоры, поэтому ее обрезают дважды в год.

Выставка "Репетиция весны" проходит в 12-й раз в "Аптекарском огороде"

Читайте также


город

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика