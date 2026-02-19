Форма поиска по сайту

19 февраля, 18:03

Общество

Низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Показатели атмосферного давления в четверг, 19 февраля, в Москве опустились до 736 миллиметров ртутного столба, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

Согласно прогнозу синоптика, значения повысятся только к пятнице, 20-го числа. В этот день ожидается 744 миллиметра ртутного столба. В субботу, 21 февраля, столбики установятся на 750 миллиметрах.

К выходным также ослабеет обрушившийся на Москву снежный циклон "Валли". К настоящему моменту высота снежного покрова из-за непогоды выросла до 49 сантиметров, а к вечеру 19-го числа подъем сугробов может достичь 90 сантиметров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями загруженность столичных дорог установилась на уровне 9 баллов. Наиболее активное движение фиксируется в центральной части города, в частности на внутренней стороне ТТК у Бережковского моста и улицы Нижней Масловки.

Столичные аэропорты, в свою очередь, отменили 29 рейсов, в том числе 7 самолетов иностранных авиакомпаний. Тем не менее в период с 14:00 до 16:00 по московскому времени аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 78 рейсов.

Температура воздуха в Москве вернется в климатическое русло 20 февраля

