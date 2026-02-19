Синоптик Шувалов: пришедший в столицу циклон правильно называть "Южным"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Циклон, который пришел в столицу, правильно называть "Южным", так как он поднимался с Крыма. Об этом РИА Новости заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он уточнил, что название "Валли" пошло от немецких метеорологов. При этом оно ничего не говорит ни о характере циклона, ни о количестве выпавших осадков.

Снежный циклон обрушился на Москву 19 февраля. Его пик продлится до 17:00, после чего интенсивность осадков начнет снижаться. При этом полностью они прекратятся только к утру 20-го числа.

На фоне метелей, гололедицы и усиления ветра в столичном регионе был введен оранжевый уровень погодной опасности.

В связи с непогодой горожан предупредили о возможных задержках общественного транспорта. В частности, некоторые маршруты могут быть временно изменены.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на усиленный режим работы, а также задействовали дополнительный персонал для оперативного обслуживания самолетов и граждан.

