Аэропорты Москвы принимают и отправляют рейсы на фоне снегопада

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы на фоне аномального снегопада с порывами сильного ветра в Московском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По состоянию на 07:00 по московскому времени 5 самолетов приземлились на запасных аэродромах. Накануне, 18 февраля, в Шереметьево приняли решение сократить количество взлетно-посадочных операций: до 25 в период с 07:00 до 23:59 19 февраля, до 18 – с 00:00 до 04:59 20-го числа.

Кроме того, летающие в Шереметьево авиакомпании информируют пассажиров и временных изменениях в расписании полетов. Актуальную информацию о рейсах можно получить с помощью онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и переводчиков.

Для оперативного обслуживания самолетов и граждан задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Они также оснащены необходимыми силами и средствами борьбы с последствиями непогоды, проводятся регулярные контрольные чистки и обработка реагентами взлетно-посадочных полос.

Работа воздушного транспорта в столичном регионе остается на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.

Также пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) призвала пассажиров из-за снегопада внимательно отнестись к правилам безопасности на железной дороге: снимать капюшоны и наушники при переходе через пути, не отвлекаться на гаджеты, не подходить к краю платформы и следить за сигналами светофоров.

В свою очередь, столичной Госавтоинспекции водителям посоветовали в целях экономии времени отказаться от личного транспорта в пользу метро. Для стабилизации дорожно-транспортной ситуации и обеспечения контроля за состоянием дорог сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи участникам движения.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что сугробы в Москвы могут обновить рекорд после обильного снегопада 19–20 февраля. По его информации, 20-го числа будет с "высокой долей вероятности" превышен не только суточный рекорд, но и рекорд по высоте снежного покрова в целом за эту зиму.