19 февраля, 09:20

Политика

Экс-замглавы МО Иванов подал иск за игнорирование просьбы об отправке на СВО

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 миллиарда рублей из банка "Интеркоммерц", подал иск к Минобороны из-за игнорирование просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

В исковом заявлении, отправленном в Мещанский суд Москвы, в качестве ответчиков, кроме МО, указаны военный комиссариат столицы и Единый пункт отбора на военную службу по контракту.

В иске сказано, что бывший замминистра обратился в Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве с заявлением о желании пройти службу в любой воинской должности. Его письменное обращение было направлено по почте и получено адресатом еще в ноябре 2025 года, однако ответа Иванов не получил.

В просительной части иска он призвал признать незаконным бездействие ответчиков, а также обязать их заключить с ним контракт для прохождения службы в зоне спецоперации на Украине.

В июле прошлого года Иванов уже подавал заявление об отправке на СВО на должность, соответствующую его воинскому званию майора, однако получил отказ, так как в группировке "Запад" нет должности по его воинской специальности. После этого он вновь подал заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании.

Бывшего замглавы Минобороны задержали в 2024 году. По данным следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств на оказание имущественных услуг во время подрядных и субподрядных работы для нужд оборонного ведомства.

Позже его обвинили в растрате около 200 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Кроме того, против Иванова возбудили еще одно дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей.

В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. В ноябре того же года его объявили банкротом.

В феврале 2026-го Иванову предъявили 2 новых иска на сумму 405 миллионов рублей. Требования выдвинул строительный подрядчик ведомства, АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ).

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова осудили на 13 лет по делу о растрате

