Россиянам напомнили о мошеннической схеме с "возвратом" переплаты за отопление
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Мошенники массово рассылают СМС с обещанием вернуть переплату за отопление, а потом крадут данные банковских карт. Об этом предупредила прокуратура Московской области в телеграм-канале.
Гражданам приходят сообщения якобы от имени УК, ЕИРЦ или ЖКХ с текстом вроде: "Вам положен возврат 3 200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для зачисления подтвердите данные по ссылке".
Перейдя по ней, человек попадает на фишинговый сайт, после чего мошенники получают данные карты или логин и пароль от портала "Госуслуги".
В прокуратуре подчеркнули, что не стоит переходить по ссылкам из СМС и звонить на указанные в сообщении номера. Ведомство напоминает, что УК не отправляют сообщения с просьбой перейти на неизвестный сайт.
Информацию о перерасчетах необходимо проверять через личный кабинет на официальных сайтах УК, в ГИС ЖКХ или в банковском приложении. В случае сомнений нужно обращаться напрямую в свою управляющую компанию.
Ранее о похожей схеме сообщали в МВД. Злоумышленники рассылают в мессенджере Telegram ссылки на чат-боты в поддельных домовых чатах под предлогом плановой проверки индивидуальных приборов учета воды.
В сообщениях мошенники убеждают пользователей зарегистрироваться в "официальном чат-боте", ввести номер телефона и получить цифровой код для "подтверждения визита". Однако этот код на самом деле предназначен для получения доступа к аккаунту на "Госуслугах".
