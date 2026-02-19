Пропавшая на Валааме девушка найдена погибшей

Фото: Следственный комитет РФ

Пропавшую в начале февраля на острове Валаам Наталью Простакову нашли погибшей, сообщили ТАСС в карельском отделении поискового отряда "ЛизаАлерт".

Девушка ушла в неизвестном направлении 2 февраля после вечерней службы. Ее поисками на острове занимались местное население и монастырская братия.

В поисковом отряде заявляли, что Простакова не могла покинуть остров самостоятельно. Там отметили, что это сложно и "нереально", поскольку для этого нужно пройти около 40 километров по льду до Сортавала.

