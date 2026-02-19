Форма поиска по сайту

19 февраля, 12:57

Политика

В ГД предложили ввести должность инспектора по вопросам обращения с животными

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

В России могут ввести должность инспектора по вопросам обращения с животными. С таким предложением выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, передает Агентство "Москва".

Политик назвала ситуации с отравлениями собак в Подольске, Екатеринбурге, Москве системной проблемой, к которой нужен общефедеральный подход.

"Сейчас нет единого органа или человека, который мог бы защищать и животных, и людей. Это должен быть реальный механизм контроля: реагировать на сигналы, наводить порядок там, где годами все пускается на самотек, предлагать решения. Важно, чтобы такой институт был в каждом регионе, так как существует своя специфика в каждом регионе", – подчеркнула Горячева.

По ее словам, депутаты от партии "Новые люди" направили в правительство законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду жестокого обращения с животными.

Согласно документу, штраф должен составить для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Горячева также указала на важность просвещения детей и уроков ответственного обращения с животными.

Ранее в ГД предложили запретить продажу ошейников с электрошоком. Обращение министру промышленности и торговли России Антону Алиханову направила группа депутатов от фракции "Новые люди". В обращении отмечено, что ответственность за жестокое обращение с животными наступает уже после причинения вреда. Однако устройства для болевого воздействия находятся в свободном обороте.

политикаживотные

