В ГД предложили запретить использование животных в качестве залога

Фото: 123RF.com/mrcooking

В России необходимо запретить использование животных в качестве залога. Такое предложение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову направили депутаты думской фракции "Новые люди", текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас <...> оценить целесообразность реализации данной инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным департаментам министерства природных ресурсов и экологии РФ проработать вопрос о внесении соответствующих изменений в гражданское законодательство РФ", – указано в письме.

Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс. Депутаты указали на то, что сейчас животные признаются имуществом, что дает возможность использовать их в качестве залога, такие случаи уже были зафиксированы.

Однако в действующем законодательстве указывается необходимость гуманного обращения с животными. В результате происходит "внутреннее противоречие" между нормами гражданского и специального закона.

Данная инициатива не только позволит исключить практику использования домашних животных в качестве залога и снизит риск злоупотреблений, но и обеспечит их защиту от эксплуатации и причинения вреда.

Ранее комитет ГД по государственному строительству и законодательству поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушения правил обращения с животными, если они привели к причинению вреда жизни и здоровью граждан или имуществу. Размер административных штрафов предлагалось увеличить до 300 тысяч рублей.

