Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 21:14

Политика

В ГД предложили запретить использование животных в качестве залога

Фото: 123RF.com/mrcooking

В России необходимо запретить использование животных в качестве залога. Такое предложение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову направили депутаты думской фракции "Новые люди", текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас <...> оценить целесообразность реализации данной инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным департаментам министерства природных ресурсов и экологии РФ проработать вопрос о внесении соответствующих изменений в гражданское законодательство РФ", – указано в письме.

Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс. Депутаты указали на то, что сейчас животные признаются имуществом, что дает возможность использовать их в качестве залога, такие случаи уже были зафиксированы.

Однако в действующем законодательстве указывается необходимость гуманного обращения с животными. В результате происходит "внутреннее противоречие" между нормами гражданского и специального закона.

Данная инициатива не только позволит исключить практику использования домашних животных в качестве залога и снизит риск злоупотреблений, но и обеспечит их защиту от эксплуатации и причинения вреда.

Ранее комитет ГД по государственному строительству и законодательству поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушения правил обращения с животными, если они привели к причинению вреда жизни и здоровью граждан или имуществу. Размер административных штрафов предлагалось увеличить до 300 тысяч рублей.

"Вопрос спорный": нужно ли давать больничный по уходу за домашним питомцем

Читайте также


политикаживотныеобщество

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика