В Токио начался сезон цветения сакуры, объявил сотрудник национального метеорологического управления, которое фиксирует начало этого события на специальном контрольном дереве в синтоистском храме Ясукуни.

В 2026 году цветение сакуры началось на пять дней раньше, чем обычно. Статистика ведется с 1953 года.

Сезон цветения в японской столице начинается, когда на специальном контрольном дереве в Токио раскрываются первые пять цветов. За ним следят эксперты метеорологического управления Японии, с начала марта оно инспектирует все вишневые рощи. Во время обследования контрольного дерева было установлено, что распустился уже 61 цветок.

В Японии цветок сакуры с пятью лепестками считается неофициальным национальным гербом. Время полного расцвета сакуры, также известной как дальневосточная вишня, придется на апрель. В это время в парки и рощи устремляется множество туристов и местных жителей, которые устраивают пикники под деревьями.

Впервые упоминание о сакуре в японской литературе появилось в 712 году нашей эры. Ее цветение ассоциируется в Японии с "легким чувством грусти", а также напоминает о быстротечности красоты. Всего в стране насчитывается 5 основных видов сакуры и не менее 200 гибридных сортов.

Ранее в японском городе Фудзиесида приняли решение отменить фестиваль цветения сакуры из-за роста случаев некорректного и деструктивного поведения туристов. Городские чиновники подчеркнули, что фестиваль проводился ежегодно на протяжении 10 лет и собирал около 200 тысяч гостей.

Мэр города Сигэру Хориучи обратил внимание, что за живописными видами на гору Фудзи скрывается серьезная проблема для местного населения.

