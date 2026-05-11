Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:57

Политика

Россия наращивает усилия по юридической помощи соотечественникам за рубежом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

МИД РФ наращивает усилия по правовой поддержке соотечественников за границей. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента ведомства по работе с соотечественниками Геннадий Овечко.

По его словам, только за 2025 год через профильные инструменты было предоставлено свыше 17,5 тысяч бесплатных консультаций.

Дипломат подчеркнул, что эта работа ведется при активном содействии Фонда поддержки и защиты прав россиян, проживающих за рубежом, который в 2026 году отмечает 15-летие со дня своего учреждения указом президента.

Овечко напомнил, что соучредителями фонда выступили МИД России и Россотрудничество. За полтора десятилетия структура зарекомендовала себя как авторитетный механизм, неизменно действующий в интересах общины и профессионально реагирующий на просьбы о помощи.

Дипломат отметил, что под эгидой фонда создана и успешно функционирует разветвленная юридическая сеть, включающая 53 центра правовой помощи с отделениями в 30 странах мира, а также консультационные интернет-площадки и специальные рубрики в средствах массовой информации.

Ранее МИД РФ рекомендовал не выезжать в страны, связанные с США договорами о выдаче. Также в ведомстве призвали граждан по возможности избегать посещения любых недружественных юрисдикций.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика