МИД РФ рассказал о мошеннических схемах спецслужб США по задержанию россиян

Американские спецслужбы разработали мошенническую схему для задержания россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел России.

В ведомстве уточнили, что спецслужбы США выманивают россиян за границу выгодными коммерческими или туристическими предложениями, после чего задерживают в третьей стране и передают в американскую юрисдикцию.

В МИД уже предупреждали, что спецслужбы США активизировали "охоту" за россиянами по всему миру. Угрозы задержаний и арестов граждан РФ в третьих странах по запросам американских спецслужб выросли.

Ранее полиция безопасности Швеции задержала россиянина по запросу США. Мужчина находился в международном розыске после заочного ареста в Штатах. Его подозревают в нарушениях санкций в период с 2022 по 2023 год.