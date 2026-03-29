29 марта, 14:52

Мэр Москвы

Собянин: пропускная способность Ботанической улицы увеличится после обновления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пропускная способность Ботанической улицы в Москве увеличится после обновления. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Ботаническая улица связывает Московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева. После проведения работ поездки жителей Марфина и Останкинского района станут комфортнее и быстрее. Кроме того, повысится безопасность дорожного движения.

"Появится более удобный доступ к жилой застройке, социальным объектам и общественным пространствам, а также будут обустроены выделенные полосы для городского транспорта, которые позволят обеспечить приоритетный проезд и значительно сократить задержки", – рассказал градоначальник.

По его словам, в рамках проекта планируется реконструировать почти 3 километра дорог на северо-востоке столицы и благоустроить около 3 гектаров прилегающей территории. Для сохранения комфорта граждан на время работ Ботаническую улицу полностью перекрывать не будут – движение транспорта организуют по временной схеме, подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что на севере города появится дорога, которая соединит Третье транспортное кольцо (ТТК) и Ленинградский проспект. Благодаря этому у водителей появится новый маршрут. Кроме того, уменьшится перепробег при проезде по внутренней стороне ТТК в направлении улицы Нижней Масловки.

