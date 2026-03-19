Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

19 марта, 12:23

Мэр Москвы

Собянин: новые дороги свяжут северо-запад и запад Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве построят новые дороги, которые свяжут северо-запад и запад города. Работы планируют завершить уже в этом году, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, маршрут будет пролегать от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды. Всего планируется построить и реконструировать 1,7 километра дорог с двумя полосами движения в каждом направлении. В частности, предусмотрена реконструкция участков Новозаводской улицы и Берегового проезда.

Мэр отметил, что это решение позволит сократить время в пути между районами Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк, а также повысит транспортную доступность социальных объектов.

После завершения работ планируется скорректировать маршруты наземного транспорта. Это обеспечит прямое сообщение между территорией ГКНПЦ имени М. В. Хруничева и районом Филевский Парк со станциями метро "Мнёвники", "Шелепиха" и перспективной Рублево-Архангельской линией, а также МЦД-4 Москва-Сити.

Ранее Собянин сообщил, что дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в 2026 году. На данный момент проложен пятый, завершающий участок трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Его открытие значительно улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика