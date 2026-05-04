04 мая, 11:03

Телебашни РТРС включат праздничную подсветку ко Дню радио

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) 7 мая включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь Дня радио. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Уточняется, что на Останкинской телебашне в Москве покажут ролик "С Днем радио" с изображениями микрофона и радиоволн. В Самаре и Симферополе на световых панно появится видеооткрытка с портретом изобретателя радио Александра Попова.

В Брянске, Саратове и Твери на башнях отобразят эквалайзер. В Астрахани, Воронеже и Омске на медиафасадах высотных сооружений выведут логотип "25 лет РТРС" и бегущую строку "Это наше. Это работает!", а также разместят названия радиостанций-партнеров.

Надпись "7 мая – День радио" появится на башнях в Грозном, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске и Ярославле. Кроме того, на высотных объектах сети покажут тематические изображения – антенны, радиоприемники, наушники, микрофоны, а также световые переливы и салют.

К акции присоединятся телебашни и мачты в ряде других городов, включая Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону и Сочи.

Спустя несколько дней в Москве традиционно состоится парад Победы на Красной площади, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7-е число.

При этом в параде не будут участвовать колонна военной техники, а также парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Минобороны РФ объяснило это решение текущей оперативной обстановкой. В пешем строю пройдут военнослужащие вузов всех видов и отдельных родов войск.

общество

