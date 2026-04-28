Парад Победы на Красной площади в 2026 году пройдет без военной техники

Колонна военной техники, а также парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов не будут участвовать в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве объяснили это решение текущей оперативной обстановкой. В пешем строю пройдут военнослужащие вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне спецоперации, включая расчеты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота.

При этом, как уточнили в Минобороны, в воздушной части парада над Красной площадью пролетят пилотажные группы, а самолеты Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Парад Победы на Красной площади 9 мая состоится. До этого он сообщил, что сейчас ведется организация генеральной репетиции парада.