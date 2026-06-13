Детский лагерь загорелся в Забайкальском крае

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Корпус детского оздоровительного лагеря "Чемпион" загорелся в Забайкальском крае. Детей эвакуировали, сообщило региональное управление МЧС РФ.

"До прибытия пожарных подразделений из здания был эвакуирован 71 человек: 63 ребенка и 8 взрослых. В результате пожара погибших и пострадавших нет", – уточнило ведомство.

К тушению пожара привлекли 34 человека и 11 единиц техники. В настоящий момент идет проливка здания.

Ранее склад с пластиковой продукцией загорелся на площади 2,8 тысячи "квадратов" в Новосибирске. Для того чтобы организовать бесперебойную подачу воды, к зданию направили пожарный поезд.

Спустя время пожар ликвидировали. Работу осложняли конструктивные особенности здания, а распространению пламени способствовал пенный быстровозгораемый утеплитель.

Из помещения вынесли пять баллонов с пропаном и кислородом. Информации о пострадавших не поступало.

