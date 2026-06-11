В результате пожара на складе в Новосибирске никто не пострадал

Фото: MAX/"МЧС Новосибирской области"

Пострадавших в результате пожара на складе в трехэтажном кирпичном здании в Новосибирске, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Новосибирской области.

При этом в ведомстве уточнили, что еще не все помещения в здании были проверены.

Склад с пластиковой продукцией загорелся днем 11 июня. Возгорание случилось в Заельцовском районе города, на улице Даргомыжского, 8а. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, к зданию направили пожарный поезд.

Позднее возгорание локализовали. Также спасатели эвакуировали с горящего склада 5 баллонов с пропаном и кислородом.