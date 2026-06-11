Склад с пластиком горит на площади 2,8 тыс "квадратов" в Новосибирске

Фото: MAX/"МЧС Новосибирской области"

Склад с пластиковой продукцией горит на площади 2,8 тысячи "квадратов" в Новосибирске, сообщили в пресс-службе МЧС России по области.

Возгорание произошло в Заельцовском районе города, на улице Даргомыжского, 8а. Охваченное огнем здание является трехэтажным, его эксплуатируют частично. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, к складу направили пожарный поезд.

Пожарные работают по повышенному рангу. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на месте наблюдался густой черный дым.

Ранее в московском Алтуфьеве произошел пожар возле торгового центра "Весна". Очевидцы указывали, что в небе был виден густой столб дыма. При этом, по данным телеграм-каналов, пожар мог произойти на складе "Леруа Мерлен" на Алтуфьевском шоссе. Предположительно, внутри здания могли взорваться бочонки с краской и другими легковоспламеняющимися материалами.

