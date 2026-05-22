Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 19:37

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: ресторан загорелся на Большой Никитской улице в Москве

Ресторан загорелся на Большой Никитской улице в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожар произошел в ресторане на Большой Никитской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел по адресу Большая Никитская, 19/15. В помещении загорелась вытяжка. В тушении возгорания принимают участие не менее 8 пожарных расчетов.

Люди смогли эвакуироваться самостоятельно, информации о пострадавших пока нет. Соседние заведения работают штатно.

Ранее производственное здание загорелось на Вернисажной улице в Москве. Изначально пламя охватило 200 квадратных метров, но вскоре площадь пожара увеличилась до 3 тысяч "квадратов". Из здания были эвакуированы 5 человек.

Ситуация осложнялась обрушением кровли на площади 2,5 тысячи "квадратов". В тушении возгорания задействовали более 140 специалистов и 40 единиц техники. Спустя время пожар удалось ликвидировать.

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика