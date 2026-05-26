26 мая, 10:35

Общество

28 и 29 мая станут самыми холодными днями в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четверг и пятница, 28 и 29 мая, станут самыми холодными днями в Москве на этой неделе. Об этом RT заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, в эти дни температура ночью будет составлять от 5 до 8 градусов, а днем – от 10 до 13 градусов. До этого, 27 мая, будет на 1 градус теплее.

При этом в субботу, 30 мая, воздух прогреется до 15 градусов, но это максимально возможная температура, отметил специалист.

"Что касается осадков, то они будут практически ежедневными. Но назвать их сильными нельзя. Сейчас все модели говорят о том, что дожди будут небольшими и по большей части кратковременными", – добавил собеседник издания.

Однако есть надежда, что в первые пять дней июня температура поднимется до 20–25 градусов, указал Шувалов.

Между тем прошедшая ночь в столице стала третьей самой холодной в этом месяце. Значения упали до 7,8 градуса. При этом первые два места по холоду занимают 1 и 2 мая.

Также в конце мая есть вероятность выпадения снега в Московском регионе. Из-за похолодания возможны небольшие снежные осадки, которые будут смешиваться с дождем и таять, не достигая земли, рассказал ранее метеоролог Александр Ильин.

обществопогодагород

