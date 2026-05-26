Солистка Reflex поблагодарила хейтеров за упоминания

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон выразила благодарность всем, кто о ней пишет. В этот список также вошли хейтеры, сообщает "Газета.ру".

"Плохо или хорошо – это неважно, ведь если пишут – значит, помнят, а если помнят – значит, любят. И вообще, говоря словами главной героини всеми любимого фильма "Служебный роман": "У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать", – сказала певица.

Нельсон раскритиковали в Сети из-за ее живого исполнения композиции "Люблю". Интернет-пользователи назвали вокал артистки "потугами". Некоторые предположили, что с начала карьеры она всегда пела под фонограмму.

При этом продюсер Сергей Дворцов считает, что публика должна поддерживать, а не критиковать артиста, который поет живьем. Он добавил, что под фонограмму допустимо выступать в случае плохого самочувствия.

