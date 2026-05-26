Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 17:25

Шоу-бизнес

Солистка Reflex поблагодарила хейтеров за упоминания

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон выразила благодарность всем, кто о ней пишет. В этот список также вошли хейтеры, сообщает "Газета.ру".

"Плохо или хорошо – это неважно, ведь если пишут – значит, помнят, а если помнят – значит, любят. И вообще, говоря словами главной героини всеми любимого фильма "Служебный роман": "У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать", – сказала певица.

Нельсон раскритиковали в Сети из-за ее живого исполнения композиции "Люблю". Интернет-пользователи назвали вокал артистки "потугами". Некоторые предположили, что с начала карьеры она всегда пела под фонограмму.

При этом продюсер Сергей Дворцов считает, что публика должна поддерживать, а не критиковать артиста, который поет живьем. Он добавил, что под фонограмму допустимо выступать в случае плохого самочувствия.

Ранее мнение общественности разделилось относительно выступления другой российской артистки. Ольга Бузова вышла на сцену в спектакле "Покровские ворота". Поклонники похвалили ее, но были и люди, выступившие с критикой. Например, нашлись те, кто писал про художественную самодеятельность, спрашивал, где настоящие актеры.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика