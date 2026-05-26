NASA запланировало ежемесячные запуски космических беспилотников на Луну

Фото: 123RF.com/interfroster

США планируют почти каждый месяц посылать к Луне беспилотные космические аппараты, заявил глава NASA Джаред Айзекман в интервью каналу Fox News.

По его словам, с 2027 года любой желающий сможет зайти на сайт лунной базы NASA и почти каждый месяц следить за роботизированными посадками и строительством базы на южном полюсе Луны.

Лунная миссия Artemis III будет проходить на низкой околоземной орбите. В миссии будет задействована сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) без верхней ступени, писали СМИ.

При этом авторы материала подняли вопрос о готовности посадочных модулей Starship и Blue Moon Mark 2, с одним из которых или с обоими в 2027 году пилотируемый корабль Orion должен состыковаться на низкой околоземной орбите. Допускается, что NASA может реализовать миссию Artemis III в беспилотном режиме.

