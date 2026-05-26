Эксперт Пантелеев: ограничения на полеты любительской авиации затронут учебные центры

В Московской воздушной зоне могут ввести запрет на полеты частной авиации. Кого затронут такие ограничения и к чему они приведут, разбиралась Москва 24.

Не выше 5 000?

В Московской воздушной зоне и ряде регионов Центральной России могут ввести запрет на полеты частной авиации в условиях регулярного объявления режима "Ковер" и атак БПЛА. Как отметил "Коммерсант", ограничения, которые затронут территорию до границ с Белоруссией и район полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург на западе, РПИ Екатеринбург на северо-востоке и РПИ Самара на востоке, юго-востоке и юге России, якобы обсуждаются между Минтрансом, Росавиацией и Минобороны.

Как сообщили в Ассоциации владельцев воздушных судов и пилотов (АОПА-Россия), предполагается, что запрет на высоте до 5 100 метров может вступить в силу уже в июне. Исключения могут сделать для регулярных и чартерных рейсов, санитарной авиации и авиационных работ по госконтрактам.

Президент "АОПА-Россия" Иван Жаднов отметил, что в зоне предполагаемых ограничений расположены около двух десятков наиболее популярных летных школ. Запрет на полеты означает для них приостановку технологического процесса, потерю части действующих курсантов и отток будущих учеников. Кроме того, частные пилоты не смогут выполнять тренировочные полеты, необходимые для подтверждения квалификации каждые два года и для сохранения навыков.

По оценкам МГУ на 2024 год, лицензиями частного пилота в России обладали около 10 тысяч человек, однако периодические квалификационные проверки и медкомиссии проходят менее 2 тысяч. Из них, по мнению опрошенных экспертов, до половины выполняют полеты в Подмосковье и Центральной России.

При этом глава альянса "Аэрохимфлот" Клим Галиуллин заявил в разговоре с изданием, что нагрузка на силы ПВО сегодня колоссальная и убрать лишние потенциальные цели – важная задача государства.

В свою очередь, аэроклубы Подмосковья не получали официальной информации о запрете на полеты с начала июня, рассказали представители частных компаний по организации полетов Москве 24.

Пострадает бизнес

Пока официальной информации от Росавиации нет, сложно рассуждать о точных формулировках и сроках, считает исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

По мнению эксперта, если ограничения будут введены на несколько дней – например, на время проведения особенно важных мероприятий, чтобы упростить передвижение владельцам бизнеса и официальным лицам, – это ни на кого серьезно не повлияет. А вот если запрет введут на неопределенный срок, ситуация для некоторых может оказаться довольно тяжелой.





Согласно публикации АОПА-Россия, исключения предполагаются для санавиации, полетов в интересах госслужб и выполнения различных авиационных работ. При этом в перечень не включены полеты в целях обучения пилотов, поэтому ограничения затронут авиационные учебные центры, которые готовят частных пилотов.

Также невозможными станут частные полеты – например, когда человек в выходные хочет полетать над достопримечательностями.

"В сообщении указано, что полеты запрещены на высотах менее 5 100 метров. Из этого нельзя однозначно сделать вывод: запретят ли вообще вылетать из московских аэропортов и совершать посадку частным владельцам, либо же можно будет взлететь, быстро набрать 5 километров и продолжить полет (у большинства самолетов нормальная высота – под 10 километров). Без этого предсказывать сценарии развития ситуации невозможно", – отметил он.

В то же время авиаэксперт Роман Гусаров усомнился, что об ограничениях, которые могут вступить в силу с 1 июня, всех представителей отрасли не оповестят заранее официальные уполномоченные органы.

"Теоретически в Москве и Подмосковье есть частные аэродромы, аэроклубы, люди занимаются, пилоты-любители летают на самолетах и вертолетах, занимаются парашютным спортом. Если ограничения введут, пострает так называемая коммерческая авиация – для личного пользования, любительская авиация", – рассказал он в беседе с Москвой 24.



Роман Гусаров авиаэксперт При этом заявления о том, что пилоты растеряют навыки, если запретят полеты на пару месяцев, – это полная чушь. Многие пилоты не летают так уж регулярно, так как полеты – дорогое удовольствие. Даже состоятельный человек, имеющий свой самолет или вертолет, летает максимум пару раз в месяц.

Пантелеев также предположил, что если ограничения и введут, то, возможно, с оговорками: по спецразрешению, в определенное время суток или с иным регламентом.