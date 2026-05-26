26 мая, 18:04

Актер Николай Добрынин заявил, что артисты должны служить в армии наравне со всеми

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

Артисты должны проходить военную службу наравне с остальными гражданами, так как популярность не дает оснований для привилегий. Об этом РИА Новости заявил народный артист России Николай Добрынин.

Он похвалил служивших представителей шоу-бизнеса и отметил, что артисты остаются такими же людьми, как и все, поэтому проходить службу нужно обязательно. Актер подчеркнул, что это правило действует во всем мире.

Добрынин прошел военную службу в 1989 году в войсках противовоздушной обороны. Позже его направили в другую часть, где он даже ставил спектакли с сослуживцами.

Тем временем актер Глеб Калюжный завершил прохождение срочной службы. Встретить его 26 мая пришли мама с цветами и самодельным плакатом, а также коллеги, в числе которых был и Добрынин.

Актер Глеб Калюжный вернулся из армии после срочной службы

