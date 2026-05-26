Актер Глеб Калюжный вернулся из армии

Актер Глеб Калюжный, известный по сериалам "Вампиры средней полосы" и "Трудные подростки", завершил срочную службу. Ровно год назад, 26 мая 2025 года, его призвали в Семеновский полк.

Встретить актера пришли мама с цветами и самодельным плакатом, а также коллеги, в числе которых народный артист России Николай Добрынин.

Артист, сыгравший с Калюжным в фильме "Дед Фомич", признался, что считает молодого коллегу своим другом. По его словам, за время службы Глеба даже отпускали на съемки прямо в военной форме.

"Я видел, что ему это очень нравится. Он сиял в этой форме: статный, крепкий, молодой. Он правильно сделал, большой молодец. Конечно, переживал, все переживают, это новый, непростой период в жизни, который нужно проходить. Тебя вырывают из семьи, из дома, из тепла. Это каждый должен пройти. Я служил, я горжусь этим", – рассказал Добрынин в беседе с Super.ru.

Мама актера Наталья при этом призналась, что год был тяжелым для семьи в финансовом плане. По словам женщины, она согласилась продюсировать фильм, в котором снялся сын.

В начале марта 2025 года в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело об уклонении от армии. СМИ выяснили, что во время осеннего призыва актер не явился на сборный пункт. При этом он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки.

Однако Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать армии, а в конце мая отправился служить.