Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 11:22

Шоу-бизнес

Актер Глеб Калюжный вернулся из армии

Фото: МАХ/SHOT

Актер Глеб Калюжный, известный по сериалам "Вампиры средней полосы" и "Трудные подростки", завершил срочную службу. Ровно год назад, 26 мая 2025 года, его призвали в Семеновский полк.

Встретить актера пришли мама с цветами и самодельным плакатом, а также коллеги, в числе которых народный артист России Николай Добрынин.

Артист, сыгравший с Калюжным в фильме "Дед Фомич", признался, что считает молодого коллегу своим другом. По его словам, за время службы Глеба даже отпускали на съемки прямо в военной форме.

"Я видел, что ему это очень нравится. Он сиял в этой форме: статный, крепкий, молодой. Он правильно сделал, большой молодец. Конечно, переживал, все переживают, это новый, непростой период в жизни, который нужно проходить. Тебя вырывают из семьи, из дома, из тепла. Это каждый должен пройти. Я служил, я горжусь этим", – рассказал Добрынин в беседе с Super.ru.

Мама актера Наталья при этом призналась, что год был тяжелым для семьи в финансовом плане. По словам женщины, она согласилась продюсировать фильм, в котором снялся сын.

В начале марта 2025 года в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело об уклонении от армии. СМИ выяснили, что во время осеннего призыва актер не явился на сборный пункт. При этом он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки.

Однако Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать армии, а в конце мая отправился служить.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика