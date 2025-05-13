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13 мая, 22:27

Шоу-бизнес

Актер Калюжный опроверг информацию о том, что он пытается избежать службы в армии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Глеб Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытается избежать службы в армии. Об этом сообщает News.ru.

"Сейчас готовлюсь к службе. Мало ли что пишут. Слухи, слухи словно мухи", – сказал он на премии АПКиТ.

Недавно актер ездил в ДНР для съемок в фильме "Малыш", напомнил директор Калюжного Григорий Сухов. По его словам, артист является патриотом и впереди у него еще много проектов.

В отношении Калюжного ранее было возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии. В правоохранительных органах пояснили, что во время осеннего призыва актер не пришел на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу.

После этого СМИ выяснили, что актер пойдет служить в армию не раньше мая из-за отсрочки. Ему позволили закончить съемки и сдать весеннюю сессию.

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