РИА Новости: дело заведено против актера сериала "Вампиры средней полосы" Калюжного

Фото: кадр из телесериала "Вампиры средней полосы"; режиссер – Алексей Акимов; Антон Маслов; Андрей Богатырев; Дмитрий Грибанов; производство – START Studio

Уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии возбуждено в отношении актера сериала "Вампиры средней полосы" Глеба Калюжного. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о введение штрафов в случае, если военнообязанный не сообщил в военкомат о переезде на новое место, где он будет находиться более трех месяцев. Изменения планируется внести в статью 21.5 КоАП РФ "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету".

Если гражданин РФ не передал в военкомат информацию о переезде, то его могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

