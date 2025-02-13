В ГД внесен законопроект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесен законопроект о введении штрафов в случае, если военнообязанный не сообщил в военкомат о переезде на новое место, где он будет находиться больше трех месяцев. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

Законопроект был внесен группой депутатов под руководством председателя комитета ГД по обороне Андрея Картаполова. Изменения хотят внести в статью 21.5 КоАП РФ "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". В случае нарушения данного требования на гражданина могут наложить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее кабмин поддержал данный законопроект. При этом в правительстве тогда потребовали доработать документ, так как он не в полной мере соответствует положению закона "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно нынешним нормам, граждане обязаны доложить в письменной форме или через портал "Госуслуг" в военкомат либо в местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, а также сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденные регистрацией, либо выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в страну. Несоблюдение закона грозит штрафом от 1 до 5 тысяч рублей.

