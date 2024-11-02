Депутат ГД Ткачев предложил давать военкорам льготы, как ветеранам боевых действий

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Проект закона, позволяющий военкорам получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий, разработан и направлен на заключение в кабмин РФ. Об этом РИА Новости заявил один из его авторов – первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.

По словам парламентария, такой законопроект особенно необходим, поскольку против России ведется информационная война. Он отметил необходимость отблагодарить тех, кто находится на передовой, подвергая свою жизнь риску ради правды.

После отзыва российского правительства документ попадет в ГД, где будет рассмотрен на расширенном заседании IT-комитета. Ткачев рассчитывает, что, пройдя чтения, законопроект будет принят.

Ранее сообщалось, что военкору ВГТРК Евгению Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков пожелал журналисту выздоровления.

Поддубный получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ в Курской области. Один из местных жителей отвез журналиста в пункт приема раненых, где ему и оказали первую помощь.

На следующий день его доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние Поддубного оценивалось как тяжелое, но стабильное.

В середине сентября военкора выписали из больницы, а 30 сентября Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.