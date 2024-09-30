Военкор "Известий" Денис Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР

Фото: vk.com/denkulaga

Военный корреспондент "Известий" Денис Кулага был ранен под Часовым Яром в ДНР. Об этом сообщает газета "Известия".

Предварительно, Кулага был ранен, когда возвращался со съемок. В его квадроцикл прилетел FPV-дрон. У него осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей. Сейчас журналист находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Он уточнил, что первую помощь ему оказали в Артемовске.

"Наверное, это можно назвать самой малой расплатой за то происшествие, которое было. Выжить там – если говорят про чудо, значит, это было чудо", – поделился военкор.

Ранее российский военнослужащий сбил головой украинский FPV-дрон, когда тот подлетел к нему в упор, и выжил. Соответствующий момент оказался запечатленным на видео, правда, информация о том, где и когда было снято видео, не разглашается.

На видео видно, как после взрыва FPV-дрона военнослужащий спокойно уходит в лес.