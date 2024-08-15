15 августа, 13:50Происшествия
Российский военный сбил головой украинский дрон и выжил
Где и когда снято это видео – не разглашается. При этом после взрыва военнослужащий спокойно уходит в лес.
"Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне!" – отреагировал на этот инцидент Коц.
Ранее российский разведывательный корабль "Иван Хурс" отбил атаку беспилотников ВСУ в районе пролива Босфор. Инцидент произошел в 140 километрах к северо-восточной части Босфора. По информации ведомства, катера противника были ликвидированы путем применения штатного вооружения корабля РФ.
В результате членов экипажа корабля представили к боевым наградам. Так, наград удостоились старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров и старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман. Они получили ордены "За морские заслуги" и медали Ушакова за проявленные мужество и отвагу.
Разведывательный корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе