Российский военный сбил головой украинский дрон и выжил

Видео: телеграм-канал Kotsnews

Российский военнослужащий сбил головой украинский FPV-дрон, когда тот подлетел к нему в упор. Соответствующий момент оказался запечатленным на видео, которое разместил в своем телеграм-канале военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Где и когда снято это видео – не разглашается. При этом после взрыва военнослужащий спокойно уходит в лес.

"Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне!" – отреагировал на этот инцидент Коц.

Ранее российский разведывательный корабль "Иван Хурс" отбил атаку беспилотников ВСУ в районе пролива Босфор. Инцидент произошел в 140 километрах к северо-восточной части Босфора. По информации ведомства, катера противника были ликвидированы путем применения штатного вооружения корабля РФ.

В результате членов экипажа корабля представили к боевым наградам. Так, наград удостоились старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров и старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман. Они получили ордены "За морские заслуги" и медали Ушакова за проявленные мужество и отвагу.

