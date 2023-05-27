Морские дроны, атаковавшие корабль "Иван Хурс", были произведены на Западе – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Для проведения морских атак и провокаций в Черном море Киев получил партию новых морских беспилотников западного производства. Именно с помощью них украинская сторона попыталась атаковать российский корабль "Иван Хурс". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Несмотря на заявления киевских властей о применении БПЛА собственного производства, внешний вид морских дронов, атаковавших российский корабль, не соответствует профилю украинских дронов типа "Микола".

По словам источника, предположительно, эти морские беспилотники были сделаны в Великобритании, представители которой имеют большой опыт в создании и применении подобных аппаратов в различных районах мирового океана.

Собеседник агентства также рассказал, что беспилотные катера, атаковавшие корабль "Иван Хурс", были запущены из военно-морского оперативного центра, который был открыт при участии Соединенных Штатов в Очакове еще в 2018 году. При этом они управлялись при помощи вмонтированных модулей Starlink.

Масштабные поставки Киеву западного оружия, а также обеспечение ВСУ разведданными для ударов по военным объектам РФ, все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с РФ, в результате которого членов Альянса ожидают самые негативные последствия, добавил источник.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс" отбил атаку беспилотников ВСУ в районе пролива Босфор.

Инцидент произошел в 140 километрах к северо-восточной части Босфора. По информации ведомства, катера противника были ликвидированы путем применения штатного вооружения корабля РФ.