06:50Политика
Российские подлодки могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские подлодки могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к "катастрофическому сценарию". Об этом пишет обозреватель Daily Mail Крис Плезанс.
Журналист опасается, что Россия якобы может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных.
"Фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве", – считает Плезанс.
По мнению обозревателя, такой удар приведет к "катастрофическим последствиям", поставив под угрозу здравоохранение, экономику, работу интернета, мобильной связи и интернет-услуг. Обозреватель заявляет, что в подобной ситуации могут также начаться массовые беспорядки.
Плезанс считает, что "подводная угроза" со стороны России не нова, и эксперты предупреждают о ней еще с 2015 года.
Ранее президент России Владимир Путин анонсировал строительство еще четырех атомных подводных лодок в ближайшее время. Он отметил, что российские атомные ракетоносцы в мире не имеют аналогов по многим характеристикам.
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