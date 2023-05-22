Российские подлодки могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании – СМИ

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Российские подлодки могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к "катастрофическому сценарию". Об этом пишет обозреватель Daily Mail Крис Плезанс.

Журналист опасается, что Россия якобы может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных.

"Фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве", – считает Плезанс.

По мнению обозревателя, такой удар приведет к "катастрофическим последствиям", поставив под угрозу здравоохранение, экономику, работу интернета, мобильной связи и интернет-услуг. Обозреватель заявляет, что в подобной ситуации могут также начаться массовые беспорядки.

Плезанс считает, что "подводная угроза" со стороны России не нова, и эксперты предупреждают о ней еще с 2015 года.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал строительство еще четырех атомных подводных лодок в ближайшее время. Он отметил, что российские атомные ракетоносцы в мире не имеют аналогов по многим характеристикам.

