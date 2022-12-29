Путин анонсировал строительство новых атомных подводных лодок в ближайшее время

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Владимир Путин анонсировал строительство еще четырех атомных подводных лодок в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Президент по видеосвязи принял участие в церемонии принятия в состав ВМФ новых кораблей и спуска на воду атомного подводного ракетоносца "Император Александр III".

"Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед", – сказал глава государства.

Путин заявил, что российские атомные ракетоносцы в мире не имеют аналогов по многим характеристикам. Кроме того, подводные и надводные корабли оснащены современными системами навигации, связи и гидроакустики, оборудованы высокоточным оружием и роботизированными комплексами.

"Так, на вооружении "Генералиссимуса Суворова" стоят баллистические ракеты "Булава", которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил", – добавил российский лидер.

Президент отметил, что ракетный корабль "Град" – это проект нового поколения, корабли которого показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии и на Украине. Глава государства рассказал, что Россия будет наращивать темпы и объемы строительства военных кораблей для обеспечения безопасности в стране.

Сегодня ВМФ получил подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада подписал указы об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота и Морской доктрины Российской Федерации. Церемония подписания документов состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

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