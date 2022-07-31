Путин утвердил новый Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину РФ

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Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада подписал указы об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота и Морской доктрины Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония подписания документов состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

До этого глава государства в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и других представителей военного руководства страны обошел на катере "Раптор" линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. Президент поздравил экипажи с Днем ВМФ.

Главный военно-морской парад проходит 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда. В этом году в нем участвуют более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысяч военнослужащих.

