Путин присвоил почетное звание "гвардейский" 488-му мотострелковому полку

Владимир Путин подписал указ о присвоении 488-му мотострелковому Симферопольскому Краснознаменному ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе наименование "гвардейский". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить <...> почетное наименование "гвардейский", – следует из документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин присвоил 24-й отдельной бригаде специального назначения почетного наименования "гвардейская".

До этого глава государства присвоил почетное звание "гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде. Президент назвал действия военных в ходе спецоперации на Украине образцовыми.