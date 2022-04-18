Путин присвоил звание "Гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде

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Владимир Путин присвоил почетное звание "Гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, глава РФ назвал действия в ходе спецоперации на Украине военных 64-й отдельной бригады образцовыми.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "Гвардейская", – отмечается в документе.

Ранее Путин присвоил командиру батальона ДНР "Спарта" Владимиру Жоге звание Героя РФ посмертно. Его присвоили за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга. Командир отдельного разведбатальона "Спарта" Вооруженных сил ДНР полковник Владимир Жога погиб во время обеспечения выхода мирного населения из Волновахи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

