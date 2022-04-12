Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко пообещал присвоить ему звание полковника. Об этом сообщает РИА Новости.

"Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он (Путин. – Прим. ред.) мне обещал, но до сих пор не присвоил", – сказал Лукашенко.

"Если обещал, сделаю", – ответил Путин.

При этом российский лидер, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что президент Белоруссии вряд ли нуждается в званиях других государств, являясь "большим начальником". Также Путин отметил, что сам не имеет генеральских званий, но верно служит гражданам.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет рядом с Россией при любых обстоятельствах. Он отметил, что у россиян и белорусов общее отечество, несмотря на то что живут они в разных странах.

