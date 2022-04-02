Путин и Лукашенко поздравили народы России и Белоруссии с Днем единения

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили народы двух стран с Днем единения. Обращения президентов были зачитаны в ходе торжественного открытия выставки передовых образцов машиностроения Белоруссии и России на ВДНХ.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук зачитал поздравление Путина, в котором российский лидер отметил, что праздник символизирует прочные узы братской дружбы, общие культурные и духовные ценности, связывающие россиян и белорусов.
"Последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества во всех направлениях", – говорится в поздравлении.
Также Путин отметил, что главной задачей остается обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан двух стран.
Поздравление от Лукашенко зачитал чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.
Белоруссий лидер в своем обращении отметил, что страны связаны общей многовековой историей.
"Создавая экономически мощное и эффективное Союзное государство, повышая благосостояние его граждан, мы используем свой исторический шанс для формирования справедливого сообщества свободных наций во имя будущего и следующих поколений белорусов и россиян и других культурно и духовно близких нам народов", – говорится в поздравлении Лукашенко.
С 1 апреля министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и белорусское министерство связи и информатизации отменяют платы за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства.
На заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии сообщалось, что из-за достаточного снижения тарифов в роуминге количество абонентов операторов связи РФ, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Белоруссии, увеличилось на 15%.
Ранее стало известно, что власти России и Белоруссии с 18 марта снимут все ограничения на перемещение граждан в границах Союзного государства. По словам Мишустина, обеспечение свободного перемещения граждан позволит укрепить интеграцию в Союзном государстве, что станет наиболее эффективным ответом на санкционное давление в отношении России и Белоруссии.
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