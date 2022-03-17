РФ и Белоруссия снимут ограничения на перемещение граждан с 18 марта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Власти России и Белоруссии с 18 марта снимут все ограничения на перемещение граждан в границах Союзного государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
"Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами", – сказал он.
В пресс-службе отметили, что ранее Мишустин обсуждал данный вопрос с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Также данное решение было согласовано с Владимиром Путиным.
По словам Мишустина, обеспечение свободного перемещения граждан позволит укрепить интеграцию в Союзном государстве, что станет наиболее эффективным ответом на санкционное давление в отношении России и Белоруссии.
Ранее Мишустин на встрече с Головченко на полях межправительственного совета ЕАЭС в Казахстане заявил, что страны заинтересованы в том, чтобы вывести сотрудничество на более высокий уровень. Мишустин подчеркнул, что Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией.
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