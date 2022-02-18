Путин обсудил с Лукашенко положения договора о Союзном государстве

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Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил положения договора о создании Союзного государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, на встрече были затронуты вопросы, связанные с развитием интеграции.

"Мы подробно рассмотрели ход выполнения стратегических решений, утвержденных на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября 2021 года, обсудили, как реализуются 28 отраслевых союзных программ и в целом положения договора о создании Союзного государства", – сказал Путин.

Ранее Путин сообщил, что вместе с Лукашенко примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. Российский лидер также отметил, что на встрече обсудят региональную ситуацию и военное сотрудничество.

