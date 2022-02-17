Лукашенко допустил возможность признания ДНР и ЛНР

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности признания самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик.

По его словам, этот вопрос будет решаться совместно с Владимиром Путиным.

"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Белоруссии, но это будет совместное решение", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.



Ранее стало известно, что депутаты Госдумы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

