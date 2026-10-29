Все аэропорты Москвы приостановили обслуживание рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все четыре аэропорта Московского региона приостановили обслуживание рейсов на фоне атаки беспилотников. Последним ограничения ввели в Шереметьево, о закрытии которого сообщила Росавиация.

Ранее прием и выпуск воздушных судов прекратили Внуково, Домодедово и Жуковский. Таким образом, временные меры затронули все столичные аэропорты.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам следует учитывать возможные изменения в расписании и проверять статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт.

На фоне атаки Сергей Собянин сообщил об уничтожении 22 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.