29 октября, 23:45Транспорт
Все аэропорты Москвы приостановили обслуживание рейсов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Все четыре аэропорта Московского региона приостановили обслуживание рейсов на фоне атаки беспилотников. Последним ограничения ввели в Шереметьево, о закрытии которого сообщила Росавиация.
Ранее прием и выпуск воздушных судов прекратили Внуково, Домодедово и Жуковский. Таким образом, временные меры затронули все столичные аэропорты.
В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам следует учитывать возможные изменения в расписании и проверять статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт.
На фоне атаки Сергей Собянин сообщил об уничтожении 22 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.