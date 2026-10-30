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30 октября, 21:22

Происшествия

В Пулково мужчина ворвался в самолет из-за забытого ребенка

Фото: ТАСС/Валентин Антонов

Пассажир, прилетевший из Москвы в Санкт-Петербург с женой и двумя детьми, устроил конфликт во время высадки, ворвавшись в самолет. Об этом сообщает газета "Известия".

Мужчина не обнаружил одного из сыновей и решил вернуться в салон лайнера. Бортпроводница преградила ему путь и объяснила, что проходить обратно запрещено. Однако пассажир отодвинул сотрудницу рукой и ворвался внутрь самолета.

По словам бортпроводницы, в салоне мужчина убедился, что супруга забрала обоих детей. После этого он спокойно ушел к перронному автобусу.

Ранее нетрезвый пассажир рейса Дубай – Санкт-Петербург напал на бортпроводников. Он нанес им удары в лицо и живот. Мужчину обезвредили сотрудники транспортной полиции.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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