30 октября, 21:22Происшествия
В Пулково мужчина ворвался в самолет из-за забытого ребенка
Фото: ТАСС/Валентин Антонов
Пассажир, прилетевший из Москвы в Санкт-Петербург с женой и двумя детьми, устроил конфликт во время высадки, ворвавшись в самолет. Об этом сообщает газета "Известия".
Мужчина не обнаружил одного из сыновей и решил вернуться в салон лайнера. Бортпроводница преградила ему путь и объяснила, что проходить обратно запрещено. Однако пассажир отодвинул сотрудницу рукой и ворвался внутрь самолета.
По словам бортпроводницы, в салоне мужчина убедился, что супруга забрала обоих детей. После этого он спокойно ушел к перронному автобусу.
Ранее нетрезвый пассажир рейса Дубай – Санкт-Петербург напал на бортпроводников. Он нанес им удары в лицо и живот. Мужчину обезвредили сотрудники транспортной полиции.
В отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.